Més d'un centenar de dones trans s'han sotmès a la intervenció que permet tenir una veu femenina a l'Hospital Clínic

Més d'un centenar de dones trans s'han sotmès a una glotoplàstia a l'Hospital Clínic en els darrers cinc anys, la intervenció que permet aconseguir una veu femenina. El centre hospitalari ha fet públic el balanç aquest dimarts d'aquest protocol que permet a les dones trans adoptar una veu alineada amb la seva identitat. De fet, el Clínic és l'únic centre públic de Catalunya on es realitza la gotoplàstia, que és una intervenció "mínimament invasiva". Sílvia Pérez-Pallarès és una de les pacients que el 2023 es va sotmetre a l'operació que feia anys que esperava. Un cop ha aconseguit tenir una veu més femenina, celebra el resultat i explica que la veu és "importantíssima" perquè forma "part de la identitat" de les persones.\r\n