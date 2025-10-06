El Vaticà beneeix les mobilitzacions per Palestina: «És una carnisseria en marxa»

La Santa Seu ha decidit aixecar fort la seva veu davant els atacs contra la població civil a Gaza i ha dit "prou". Coincidint amb el segon aniversari dels atemptats de Hamàs del 7 d'octubre del 2023, el secretari d'Estat del Vaticà, el cardenal Pietro Parolin, ha fet des de L'Osservatore Romano una crida a la comunitat internacional per aturar "una carnisseria en marxa". Després de subratllar la condemna per la "massacre indigna i inhumana" de Hamàs, el cardenal ha afirmat que "els agredits tenen dret a defensar-se, però han de respectar el paràmetre de la proporcionalitat".
El cardenal ha aplaudit l'onada de protestes a molts països per l'actuació israeliana: "Vol dir que no estem condemnats a la indiferència". Ha destacat la presència de molts joves en les protestes: "Ens hem de prendre seriosament el seu compromís per la pau. El nostre futur depèn d'això". "És inacceptable reduir les persones a víctimes col·laterals", ha assenyalat el cap de la diplomàcia vaticana. Parolin ha advertit contra "el càncer de l'antisemitisme" i ha afirmat que "cap jueu ha de ser atacat o discriminat per ser jueu, ni cap palestí".
Parolin ha assegurat que la comunitat internacional "pot fer més que dir que la situació és inacceptable" i s'ha preguntat "si és lícit continuar subministrant armes que s'utilitzen contra la població civil". Ha assenyalat que l'exèrcit israelià "en la seva guerra contra Hamàs no té en compte que s'enfronta a una població indefensa i esgotada, enmig de cases arrasades".
Pietro Parolin afirma en l'entrevista que l'oració és important però insuficient i que "la fe cristiana o s'encarna o no és. Som fills d'un Déu que es va fer Home i ens va testimoniar que no podem ser indiferents envers el que succeeix al nostre voltant". "Pensar que el nostre paper és tancar-nos en una sagristia em sembla equivocat". Parolin, que ja era secretari d'Estat amb Francesc i que va ser un dels papables en el darrer conclave, està guanyant protagonisme amb el nou Papa, que també s'ha mostrat sensible al clima bel·licista que s'està estenent pel món.