Així s'ha vist la primera superlluna de l'any des de Catalunya

Aquesta matinada des de Catalunya s'ha pogut gaudir de la primera lluna plena de la tardor, coneguda com a lluna de la collita o lluna dels caçadors, i de la primera superlluna de l’any. Aquest cop ha sigut fins a un 14% més grossa i un 30% més brillant que una lluna plena l’habitual. Les xarxes s’han inundat d’imatges magnífiques que permeten apreciar aquest fenomen.\r\n\r\n\r\n\r\nSuperlluna sobre la Torre Glòries i albada damunt la mar #LoveBarcelona pic.twitter.com/wgVcmbStys\r\n— Francesc Abad (@francescabad) October 7, 2025\r\n\r\n\r\nA més, avui també s'ha pogut veure com Saturn acompanyava amb el seu anell a la lluna. Fet que ha deixat una matinada magnífica per a la gent apassionada a l'astronomia. El millor moment per veure Saturn és quan es troba en oposició, alienat amb la Terra i el Sol, un fenomen que coincideix cada 378 dies. En aquest moment és quan es pot veure el planeta més lluminós i més gran que mai.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tSaturn acompanyant a la superlluna vist des de Vic\r\n\tEmili Vilamala\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nQuè és una superlluna?\r\n\r\nEl terme superlluna denomina els moments en els quals la lluna es troba en el perigeu: el punt on la lluna és més prop de la Terra. El nostre satèl·lit ens orbita en forma d’el·lipsi. El moment en què és més lluny s’anomena apogeu i és quan es troba a 405.000 quilòmetres de distància del nostre planeta. D’altra banda, quan és més prop, a 363.300 quilòmetres, s’anomena perigeu. Aquest fet provoca que es pugui veure una lluna més gran i més brillant que les plenes habituals. Segons la NASA aquest fenomen es pot arribar a gaudir de 2 a 4 cops l’any.\r\n\r\nLa superlluna d’avui ha sigut la primera de les tres que s’esperen aquest 2025. Per poder tornar a observar-la caldrà esperar fins al 5 de novembre i 5 de desembre.\r\n