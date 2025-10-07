07 de octubre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Així s'ha vist la primera superlluna de l'any des de Catalunya

Fins a un 14% més grossa i un 30% més brillant que una lluna plena habitual

  • La Superlluna a Vic (Osona) -

ARA A PORTADA

Publicat el 07 d’octubre de 2025 a les 14:03
Actualitzat el 07 d’octubre de 2025 a les 14:07

Aquesta matinada des de Catalunya s'ha pogut gaudir de la primera lluna plena de la tardor, coneguda com a lluna de la collita o lluna dels caçadors, i de la primera superlluna de l’any. Aquest cop ha sigut fins a un 14% més grossa i un 30% més brillant que una lluna plena l’habitual. Les xarxes s’han inundat d’imatges magnífiques que permeten apreciar aquest fenomen.

A més, avui també s'ha pogut veure com Saturn acompanyava amb el seu anell a la lluna. Fet que ha deixat una matinada magnífica per a la gent apassionada a l'astronomia. El millor moment per veure Saturn és quan es troba en oposició, alienat amb la Terra i el Sol, un fenomen que coincideix cada 378 dies. En aquest moment és quan es pot veure el planeta més lluminós i més gran que mai.

  • Saturn acompanyant a la superlluna vist des de Vic

Què és una superlluna?

El terme superlluna denomina els moments en els quals la lluna es troba en el perigeu: el punt on la lluna és més prop de la Terra. El nostre satèl·lit ens orbita en forma d’el·lipsi. El moment en què és més lluny s’anomena apogeu i és quan es troba a 405.000 quilòmetres de distància del nostre planeta. D’altra banda, quan és més prop, a 363.300 quilòmetres, s’anomena perigeu. Aquest fet provoca que es pugui veure una lluna més gran i més brillant que les plenes habituals. Segons la NASA aquest fenomen es pot arribar a gaudir de 2 a 4 cops l’any.

La superlluna d’avui ha sigut la primera de les tres que s’esperen aquest 2025. Per poder tornar a observar-la caldrà esperar fins al 5 de novembre i 5 de desembre.

Et pot interessar