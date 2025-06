Què és la lluna de maduixa, el fenomen vist aquest dimarts?

Alguns curiosos i afortunats han pogut contemplar la lluna durant la matinada de dimecres. La lluna en qüestió s'anomena Lluna de Maduixa i és un fenomen astrològic que no es repetirà fins a 2043. L'espera que caldrà per tornar-la a veure i el seu significat fan que sigui un espectacle natural d'aquells que es poden veure pocs cops l'any.

Durant la nit de dimarts i matinada de dimecres s'ha pogut veure aquest fenomen que ha assolit la seva plenitud a les 9:44 h del dimecres 11 de juny, tot i que el millor moment per contemplar-la ha estat abans que apareguessin els primers raigs de llum solar.

Tot i que el nom pugui donar a entendre que la singularitat del fenomen sigui causada per l'aparença de maduixa o de l'adopció del color vermell, no és així. Encara que és possible veure-la amb tons ataronjats, vermellosos o daurats.

El nom de la Lluna de Maduixa prové d'una tradició de les tribus natives americanes del nord-est, el que és avui els Estats Units. Aquestes comunitats associaven la lluna plena de juny amb el moment idoni per recol·lectar les maduixes silvestres. Amb l'aparició d'aquesta lluna s'entenia que les maduixes aconseguien el punt de maduresa perfecte.

Més enllà del color que pugui rebre la lluna, aquest fenomen reflecteix la mirada ancestral amb la qual es relaciona el temps, la naturalesa i la lluna, per satisfer necessitats humanes: alimentar-se.

El fenomen viscut durant la nit de dimarts a dimecres ha comptat amb un al·licient per generar més interès: ha coincidit amb un factor poc comú, el lunistici.

El lunistici es repeteix cada 18,6 anys i esdevé quan la lluna arriba a la seva màxima declinació, és a dir, quan l'òrbita lunar se situa en els seus extrems. Això es tradueix en el fet que a certes latituds la lluna es veu més alta en el cel i ofereix la seva presència durant més temps.