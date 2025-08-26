Montserrat «viatja» al Parlament Europeu a proposta del PP

El Parlament Europeu acollirà del 2 al 4 de setembre l'exposició "Montserrat, un mil·lenni: una contribució benedictina a la construcció d'Europa". La mostra forma part dels actes de celebració del Mil·lenari i estarà formada per recursos escènics, gràfics i audiovisuals amb l'objectiu d'explicar els valors benedictins i la història de l'abadia.
"Els visitants podran comprendre l'essència de Montserrat com a monestir i santuari, que s'ha mantingut pràcticament inalterat amb el pas del temps, i viatjar fins a llocs del monestir habitualment inaccessibles", explica l'abadia. L'exposició és organitzada pel vicepresident del Parlament Europeu i cap de files del PP, Esteban González Pons, i a l'acte inaugural hi intervindrà Roberta Metsola.
La mostra, que es podrà veure a la Sala Yehudi Menuhin, comptarà amb diferents àrees, començant amb una presentació audiovisual introductòria on s'explicarà la informació essencial sobre la realitat actual de l'abadia. A continuació, els visitants trobaran una adaptació de la conversa que l'abat de Montserrat, Manel Gasch, va mantenir durant la inauguració del Mil·lenari mitjançant hologrames.
Si llavors l'abat Gasch dialogava amb l'abat Oliba i un hipotètic futur abat de Montserrat de l'any 3025, en aquesta ocasió ho farà substituint l'abat Oliba, fundador del monestir de Montserrat, per Sant Benet de Núrsia, fundador de l'Orde de Sant Benet i Patró d'Europa.
Segons informa l'abadia en un comunicat, en aquesta conversa entre passat, present i futur, els visitants descobriran "la transversalitat del discerniment en el temps i com, a través dels valors benedictins, una regla escrita fa 1.500 anys continua sent vàlida per afrontar-los". A continuació, dotze testimonis de persones vinculades a Montserrat il·lustraran els seus vincles amb el monestir a partir de quatre eixos vertebradors: paisatge, cultura, història i espiritualitat. Entre aquests testimonis es trobaran des de persones anònimes fins a figures de renom internacional.
Finalment, l'Abat de Montserrat donarà la benvinguda als visitants amb un audiovisual que els convidarà a endinsar-se en la vida quotidiana del monestir i en les claus de la seva fe. En aquest espai s'hi podran trobar continguts que expliquen els orígens del monaquisme cristià, la fundació dels monestirs a la Catalunya medieval, l'aplicació de la Regla de Sant Benet i elements més concrets de Montserrat, com l'organització diària de la comunitat, la importància de la música i la cultura, o el procés de la professió monàstica.
L'exposició comptarà amb un acte inaugural que comptarà amb les intervencions dels vicepresidents del Parlament Europeu, Esteban González Pons i Javier López Fernández, i també la presidenta de l'òrgan parlamentari, Roberta Metsola. També hi participarà l'Abat de Montserrat, Manel Gasch, i el comissari del Mil·lenari, Bernat Juliol. Durant l'acte també hi haurà una actuació de l'Escolania de Montserrat amb diferents interpretacions musicals litúrgiques.
L'exposició comptarà amb un acte inaugural que comptarà amb les intervencions dels vicepresidents del Parlament Europeu, Esteban González Pons i Javier López Fernández, i també la presidenta de l'òrgan parlamentari, Roberta Metsola. També hi participarà l'Abat de Montserrat, Manel Gasch, i el comissari del Mil·lenari, Bernat Juliol. Durant l'acte també hi haurà una actuació de l'Escolania de Montserrat amb diferents interpretacions musicals litúrgiques.