21 de desembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Mor apunyalat un home en una baralla al carrer a Molins de Rei

Els Mossos investiguen l'homicidi i estan buscant l'agressor

  • Un cotxe de Mossos en una imatge d'arxiu. -

ARA A PORTADA

Publicat el 21 de desembre de 2025 a les 10:54

Un home de 42 anys ha mort apunyalat aquest diumenge a la matinada en una baralla al carrer a Molins de Rei, al Baix Llobregat, segons ha avançat El Caso. L'avís de l'incident s'ha rebut pels voltants de les 04.00 hores i s'alertava d'una persona estesa a la via pública sense vida i amb signes de violència.

Segons les primeres informacions, s'hauria produït una discussió acalorada entre dos homes, que ha anat pujant de to fins que un d'ells ha tret un ganivet i l'ha clavat mortalment a la víctima. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Molins de Rei i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat a la zona, però no han pogut fer res per salvar la vida de l'home apunyalat.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Sud dels Mossos d'Esquadra ha iniciat una investigació per aclarir l'homicidi i intentar detenir l'autor, que ha fugit ràpidament del lloc dels fets. El cas està sota el secret de les actuacions.

Hi haurà ampliació.

Et pot interessar