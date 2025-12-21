Mor apunyalat un home en una baralla al carrer a Molins de Rei

Un home de 42 anys ha mort apunyalat aquest diumenge a la matinada en una baralla al carrer a Molins de Rei, al Baix Llobregat, segons ha avançat El Caso. L'avís de l'incident s'ha rebut pels voltants de les 04.00 hores i s'alertava d'una persona estesa a la via pública sense vida i amb signes de violència.\r\n\r\nSegons les primeres informacions, s'hauria produït una discussió acalorada entre dos homes, que ha anat pujant de to fins que un d'ells ha tret un ganivet i l'ha clavat mortalment a la víctima. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Molins de Rei i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat a la zona, però no han pogut fer res per salvar la vida de l'home apunyalat.\r\n\r\nLa Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Sud dels Mossos d'Esquadra ha iniciat una investigació per aclarir l'homicidi i intentar detenir l'autor, que ha fugit ràpidament del lloc dels fets. El cas està sota el secret de les actuacions.\r\n\r\nHi haurà ampliació.\r\n