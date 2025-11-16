Mor Claudi Alsina, matemàtic i divulgador de referència a Catalunya

El matemàtic Claudi Alsina i Català ha mort aquest diumenge als 73 anys. Alsina ha destacat per una trajectòria extensa intel·lectual i humana que va ser reconeguda el 2024 amb la Creu de Sant Jordi per la seva contribució a la divulgació científica i a l’educació matemàtica al país. Doctor en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona i amb formació de postgrau a la Universitat de Massachusetts, Alsina va ser catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya fins a la seva jubilació el 2016. Claudi Alsina és pare de l’exconsellera Victòria Alsina de Junts per Catalunya, que va estar al càrrec de l'Acció Exterior de la Generalitat entre 2021 i 2022.
Era especialista en equacions funcionals, geometria, metrologia i educació matemàtica i va combinar la recerca acadèmica amb la vocació divulgadora que el va convertir en una de les veus més influents en l’ensenyament de les matemàtiques. Al llarg de la seva carrera va publicar més de cinquanta llibres i centenars d’articles, va dirigir setze tesis doctorals i va impartir més d’un miler de conferències arreu del món.
El seu estil, marcat per l’humor i la claredat expositiva, va contribuir a fer més pròxima una disciplina que alguns consideren hermètica. Entre les seves intervencions públiques, va ser conegut també per tenir una actitud crítica davant les pseudociències. A més de la tasca acadèmica, Alsina va ocupar diversos càrrecs institucionals: va ser secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, director general d’Universitats i coordinador de les Proves d’Accés a la Universitat entre el 2000 i el 2002.
La família ha fet un comunicat on ha fet pública la notícia i ha destacat la "serenor" dels darrers moments i el llegat que deixa a Catalunya. "La seva intel·ligència brillant, el seu humor inconfusible i la seva passió desbordant —per les matemàtiques i per tot allò que emprenia— han deixat una empremta inesborrable en molts”, ha expressat la seva família.