Mor d'un infart el rector de la Universitat Ramon Llull Josep Antoni Rom

El rector de la Universitat Ramon Llull (URL), Josep Antoni Rom, ha mort aquesta matinada de dissabte als 62 anys, segons ha informat l'URL. "Amb gran dolor us comuniquem el traspàs del nostre rector, Josep Antoni Rom Rodríguez. El tenim present a les nostres pregàries i acompanyem la seva família en aquests moments de dolor. Descansi en pau", ha expressat la Universitat Ramon Llull.
Nascut a Barcelona el 1963 i doctor en Publicitat i Relacions Públiques, Rom, que ha mort a causa d'un infart, havia assumit el càrrec de rector de l'URL el setembre del 2022 en substitució de Josep Maria Garrell. En el seu discurs d'investidura, Rom va subratllar la necessitat de reforçar "la cohesió, els valors i la innovació" dins la universitat.
Sota el seu mandat, la Universitat Ramon Llull va continuar en la línia d'una de les institucions privades més reconegudes de Catalunya, amb una forta aposta per la recerca i la internacionalització.
Va ser cofundador de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL, vicedegà de Tecnologies i Equipaments, director del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting, vicerector de recerca i innovació i finalment rector a partir d'octubre de 2022.
A més, va publicar llibres i articles científics sobre temes de publicitat, màrqueting, creativitat i disseny, va ser membre de diversos comitès científics de revistes i congressos i va ser l'investigador principal del Grup de Recerca en Estratègia i Creativitat en Publicitat i Relacions Públiques (GRECPRP).
El president de la Generalitat Salvador Illa també s'ha expressat a través d'un missatge a X "commocionat per la mort de Josep Antoni Rom". Ha destacat el seu compromís amb "la innovació i la creativitat" en l'àmbit universitari i ha donat el condol a la família.