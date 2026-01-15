Mor Irene de Grècia, la germana de la reina Sofia

La casa reial espanyola ha informat aquest dijous de la mort d'Irene de Grècia, la germana de la reina Emèrita Sofia, als 83 anys, en un comunicat en el qual han precisat que el traspassament s'ha produït durant el matí, a les 11:40 h, del mateix dijous al Palau de la Zarzuela de Madrid. La mort ha estat a conseqüència de l'empitjorament de l'estat de la salut, després de patir un deteriorament cognitiu.
Segons informa La Vanguardia, seguint la voluntat de la princesa, el seu acomiadament serà privat i és dura a terme a la Zarzuela. Posteriorment, les seves restes seran traslladades a Tatoi, Grècia, on s'enterrarà on ja descansen en pau els seus pares i el seu germà.
Més bohèmia que reial
Irene de Grècia mai es va casar, era vegetariana i mai va tenir propietats: duia un estil de vida més bohemi que reial. Tampoc va tenir fills, però sí onze nebots, dels quals tres són Elena, Cristina i Felip de Borbó, fruits de Joan Carles de Borbó i la seva germana Sofia.
El darrer cop que s'ha vist en públic a la princesa Irene va ser el 7 de febrer del 2025 juntament amb tota la família reial grega per assistir al casament del príncep Nicolau amb Chrysí a Atenes. En aquesta ocasió ja se la va veure problemes de mobilitat, pels quals anava amb cadira de rodes.