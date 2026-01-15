Mor un jove de 18 anys en esfondrar-se el sostre de l'habitació on dormia ​​​​​​​a Manacor

Un jove de 18 anys ha mort a Manacor (Mallorca) en quedar atrapat després que el sostre de l'habitació on dormia s'esfondrés, segons ha informat el SAMU 061. El germà del jove, de 12 anys, ha resultat ferit. Els fets han tingut lloc cap a les 5 hores de la matinada d'aquest dijous, al carrer Sant Francesc de la ciutat mallorquina, quan el servei d'atenció mèdica ha rebut l'avís per un esfondrament en un edifici.
Segons han explicat els Bombers de Mallorca, l'incident ha estat causat per l'ensorrament del forjat d'una habitació de l'edifici, que té una planta baixa i dues plantes més. La coberta plana de la part superior ha cedit i ha caigut a sobre del pis inferior, fet que ha provocat danys en una altra estança de l'habitatge.
L'accident s'ha produït mentre els dos germans dormien, motiu per què tots dos han quedat atrapats. En ser rescatats, el noi de 18 anys ja estava mort, mentre que el menor ha sigut assistit i traslladat d'urgència amb ambulància a l'Hospital Universitari Són Espases (SVA).
Fins al lloc dels fets s'ha desplaçat el parc de bombers de Manacor i Llucmajor, amb la participació del sergent i dos tècnics. Així mateix, tal com ha traslladat el SAMU 061, s'ha activat una altra ambulància SVA i una de Suport Vital Bàsic (SVB).