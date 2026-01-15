Julio Iglesias, disposat a declarar per l'acusació d'agressió sexual: «La veritat arribarà molt aviat»

La primera reacció de Julio Iglesias ha arribat a través de la revista ¡HOLA!. El mitjà de premsa rosa s'ha posat en contacte amb el cantant madrileny per via telefònica i descriuen la seva veu com a "seria, greu i conscient que és un moment difícil, però que al mateix temps, totalment segur de la resposta".
El mitjà, on el qual asseguren tenir una llarga amistat amb el cantant, afirmen que vol arribar fins al fons de l'assumpte i no deixarà cap mena de dubtes sobre les circumstàncies i el relat real. Tot i la seva declaració privada a la revista madrilenya, el seu entorn es manté en "absolut silenci" i "neguen totalment els fets", malgrat la investigació de tres anys d'elDiario.es. El diari ha tret a la llum diversos testimonis i proves sobre el control i l'abús sexual de Iglesias sobre les seves empleades.
Les víctimes declararan com a testimonis protegits
El cas avança i la Fiscalia de l'Audiència Nacional prendrà declaració -en condició de testimonis protegits- a les dues dones que l'han denunciat per presumptes abusos sexuals. Així ho ha anunciat Women's Link Legal, l'organització que ha presentat la denúncia a Espanya i que també ha confirmat que les denunciants segueixen sent empleades del cantant. L'entitat també ha avançat que han estat contactades "per altres dones que al·leguen haver estat treballadores del denunciat" i també haurien patit agressions, però no han afegit més informació per aspectes de seguretat.
Entre els delictes dels quals s'acusa Iglesias hi ha el de tràfic d'éssers humans amb fins d'imposició de treball forçat i servitud, que s'hauria produït en concurs amb diversos delictes contra la llibertat, l'assetjament sexual, l'agressió sexual i un delicte de lesions. A més, l'acusen de delictes contra els drets dels treballadors.
Julio Iglesias, símbol madrileny
Tot i les acusacions, tant la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, com, l'alcalde de la capital espanyola, José Luis Martínez-Almeida, han defensat l'honor del cantant: "La Comunitat de Madrid mai contribuirà al desprestigi dels artistes i menys, al del cantant més universal de tots: Julio Iglesias", escrivia Ayuso el dia que van sortir a la llum les declaracions de les presumptes víctimes.