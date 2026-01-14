Les dues denunciants de Julio Iglesias declararan com a testimonis protegits a l'Audiència Nacional

El cas Julio Iglesias es comença a moure. La Fiscalia de l'Audiència Nacional prendrà declaració -en condició de testimonis protegits- a les dues dones que l'han denunciat per presumptes abusos sexuals. Així ho ha anunciat Women's Link Legal, l'organització que ha presentat la denúncia a Espanya i que també ha confirmat que les denunciants segueixen sent empleades del cantant. L'entitat també ha avançat que han estat contactades "per altres dones que al·leguen haver estat treballadores del denunciat" i també haurien patit agressions, però no han afegit més informació per aspectes de seguretat.
Entre els delictes dels quals s'acusa Iglesias hi ha el de tràfic d'éssers humans amb fins d'imposició de treball forçat i servitud, que s'hauria produït en concurs amb diversos delictes contra la llibertat, l'assetjament sexual, l'agressió sexual i un delicte de lesions. A més, l'acusen de delictes contra els drets dels treballadors.
Encara no hi ha data prevista per la declaració, però la Fiscalia podria fer servir mitjans telemàtics. Des de l'entitat afegeixen que són detalls de la investigació que s'han de mantenir "amb una certa reserva". D'altra banda, la decisió de protegir els testimonis respon a la seva reclamació per a la protecció de les víctimes perquè "temen" que Iglesias "les pugui localitzar i, potser, intentar dissuadir-les de les accions que estan duent a terme". La directora executiva de Women's Link Legal, Jovana Ríos Cisnero, ha explicat que "cal tenir en compte que el denunciat ostenta un poder diametralment diferent del de les denunciants, derivat de la seva capacitat econòmica i també de la seva influència, cosa que fonamenta la nostra sol·licitud de mesures de protecció".
L'evolució de la causa
A partir d'ara, la Fiscalia disposa de sis mesos per judicialitzar la causa. En cas que s'arxivin les diligències, les denunciants es poden querellar com a acusació particular. Els fets s'han posat en coneixement de la Fiscalia a Espanya i no a la República Dominicana -on s'haurien comés els delictes- perquè la legislació espanyola permet investigar i perseguir determinats delictes encara que s'hagin comès fora del territori nacional pel principi d'extraterritorialitat, com ha explicat Ríos.
La responsable d'investigació d'Amnistia Internacional, Virginia Álvarez, ha explicat que en cas que la Fiscalia decideixi no formalitzar la causa, es podria valorar la interposició d'una denúncia per part de les mateixes víctimes. Tot i que ha afegit que caldria estudiar quin seria el jutjat "més apropiat" per fer-ho i que hi ha un camí d'organismes internacionals de drets humans que "potser també pot ser explorat".