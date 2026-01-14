Investiguen el suïcidi d'un nen de 9 anys el dia de Nadal al País Valencià

La Policia Nacional investiga la mort d'un nen de 9 anys que es va suïcidar la matinada de Nadal en un municipi de la demarcació de València, segons ha avançat el diari El Levante. El petit era a casa dels avis per part de pare, amb qui havia de passar la primera setmana de vacances. Per motius que es desconeixen, un familiar va entrar a l'habitació del nen cap a les quatre de la matinada, però no hi era. Una estona després van trobar el cos del menor. De moment, es desconeixen els motius pels quals s'hauria llevat la vida.
El fet que es tracti d'un nen tan jove és el que ha portat la policia espanyola i un jutjat a obrir una investigació per tal d'esbrinar si hi ha motius darrere la mort del nen, així com si el petit era víctima d'alguna mena d'assetjament o de delicte, tant físic com a través de la xarxa. En aquest sentit, El Levante informa que la recerca se centra no només en el seu entorn escolar i familiar, sinó també a revisar les seves xarxes socials i els missatges que enviava i rebia a través de dos jocs en línia als quals jugava habitualment. L'objectiu és descobrir si algú hauria incitat el nen a suïcidar-se.
El dia que van trobar el cos sense vida del menor va ser el passat 25 de desembre, quan passava els dies de vacances assignats al seu pare. Segons fonts consultades pel diari valencià, la casa estava llogada pels avis i hi convivien aquests, el pare del menor, la seva nova parella i una germanastra del nen. La següent setmana l'havia de passar amb la mare, que és qui tenia la custòdia del menor.
La nit del 24 de desembre, la família hauria sopat en normalitat i, després, el nen hauria anat a dormir a la seva habitació. Unes hores després, un dels adults va entrar al dormitori i va descobrir que el nen no era al llit. Els familiars van començar a buscar-lo per tota la casa i van trucar al 112 per informar de la desaparició, ja que temien que hagués sortit al carrer. Gairebé una hora després, van trobar el cos del menor.
Investigació en marxa
En aquest moment, la Policia Local, la Policia Nacional i un servei mèdic d'urgències es van desplaçar fins al lloc dels fets. Un cop es va comprovar que el nen estava mort i que no hauria sigut accidental, els agents van posar en marxa el protocol i van avisar al jutjat i al forense de guàrdia. Per la seva banda, la Brigada Local de Policia Científica va agafar mostres de l'habitació del nen, on es van trobar signes que evidenciaven que havia sigut una mort voluntària. Els resultats de l'autòpsia de l'endemà van confirmar el suïcidi, a l'espera d'algunes proves complementàries.
La investigació està ara en mans del Grup de Menors (Grume) de la Brigada de Policia Judicial de la Policia Nacional, que tracta d'esbrinar si el petit patia assetjament o similar, o si els fets van tenir res veure amb la seva activitat a les xarxes socials.
No estàs sol, demana ajuda
Si estàs passant per un mal moment, no et sents bé o penses en el suïcidi, no estàs sol. Tant n’és la fase o situació en què et trobis, truca al telèfon 061 de la Generalitat i trobaràs un equip d’especialistes en salut mental –d’infermeria, de psicologia i de psiquiatria– que ofereix atenció les 24 hores els 365 dies de l’any, també per als familiars o persones properes. A més, pots anar al teu centre d’atenció primària (CAP) i t’atendran ràpidament.