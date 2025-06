Mor Paco Solé Parellada, propietari del restaurant 7 Portes

Paco Solé i Parellada ha mort als 81 anys. El propietari del restaurant 7 Portes de Barcelona, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya i guanyador del Premi nacional de Gastronomia, segons ha confirmat l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, de la qual era acadèmic.

Nascut a Barcelona el 1944 i amant de la cuina catalana era un home polivalent amb un ampli ventall d'interessos i coneixements sobre economia, història, arquitectura, musicals, gastronomia, entre d'altres. El tiet de la cuinera Ada Parellada, va estudiar enginyeria industrial i econòmiques i va compaginar les tasques estudiantils amb el negoci hostaler familiar. L'avi de Solé fou qui va comprar el 7 Portes de Barcelona, després va passar a mans del pare i, posteriorment a Paco Solé Parellada, qui era el propietari del negoci fins al dia d'avui.

La cuina catalana era el pal de paller de la gastronomia de Solé i tant era així que va materialitzar la seva vitalitat per recuperar la tradició gastronòmica en format editorial amb la Col·lecció 7 Portes de Receptaris Històrics de la Cuina Catalana. Per això i altres motius, Paco Solé Parellada va ser guardonat el 2024 amb el premi nacional de Gastronomia, atorgat per l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició.

L'enginyer del restaurant 7 Portes

Fins al darrer moment, Paco Solé i Parellada ha estat al capdavant del seu restaurant barceloní, ubicat al barri del Born des del 1936. El local no tancava gairebé mai, ni durant la Guerra Civil, i la cuina catalana sempre hi ha estat present. Els darrers anys, Solé, tot i no poder anar cada dia al restaurant a causa d'una malaltia, seguia prenent decisions i, segons fonts internes del restaurant, volia saber tot el que passava dins del seu establiment.