Mor un ciclista després de ser atropellat per un cotxe a Caldes de Montbui

Mor un ciclista que ha resultat ferit crític després de ser atropellat per un cotxe a la carretera C-59, al pas per Caldes de Montbui (Vallès Oriental), aquest divendres a la tarda. Ha traspassat l'Hospital de Sant Pau on havia estat traslladat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Es tracta d'un home de 31 anys, de nacionalitat francesa.

El sinistre s'ha produït cap a dos quarts de sis al quilòmetre 13,4 de la via esmentada. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat un helicòpter i una unitat terrestre, els Mossos cinc patrulles i els Bombers tres dotacions. Amb aquesta víctima són 44 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes des que va començar l'any, segons l'SCT.

Pel que fa a l'afectació viària, en un primer moment ha calgut tallar la carretera en ambdós sentits i s'han format cues sobretot en sentit nord. Cap a les sis de la tarda s'ha informat de l'obertura d'un carril pel qual es donava pas alternatiu. La circulació s'ha normalitzat definitivament passades les vuit del vespre.