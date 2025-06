Mor un home gran ofegat a la vora del mar a Vilanova i la Geltrú

Un home de més de 70 anys ha mort la tarda d'aquest dijous a la platja d'Ibersol de Vilanova i la Geltrú (Garraf), a torcar de la platja Llarga de Cubelles. Segons ha explicat Protecció Civil, el telèfon d'emergències 112 ha rebut minuts abans de les 20:00 hores un avís que alertava que hi havia un home ofegat per immersió a pocs metres de la platja. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat dues unitats terrestres, un helicòpter medicalitzat i un equip de suport psicològic per als familiars de la víctima mortal, però no han pogut salvar-li la vida després de l'aturada cardiorespiratòria.

Es tracta de la segona mort en dos dies a platges de Vilanova i la Geltrú. I és que un altre home de 54 anys va patir un primer ofegament el matí d'aquest dimecres a la platja de Ribes-Roges. En aquell moment, a la platja hi havia servei de socorrisme i onejava la bandera verda, però no es va poder evitar la defunció.

Amb tot, ja hi ha cinc víctimes mortals a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya d'estiu. Protecció Civil recorda la importància d’extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu i avisar urgentment el servei de socorrisme o al telèfon 112 si cal.

La platja, la cura contra la primera onada de calor?

L'increment de les temperatures fa preveure que l'afluència a les platges de Catalunya anirà augmentant els pròxims dies, motiu pel qual encara és més important seguir les indicacions de les autoritats i ser responsable per prevenir accidents. Tot i la xafogor de les darreres setmanes, el país encara no ha viscut una onada de calor oficial, però ho farà aviat.

A partir d'aquest dissabte, Catalunya patirà la primera onada de calor de l'estiu. En aquest sentit, el Meteocat adverteix de quatre dies seguits de temperatures extremes, especialment a Ponent. Les màximes fregaran o superaran puntualment els 40 ºC, però no es tracta d'un avís limitat a dissabte i diumenge. S'espera que les temperatures es mantinguin disparades dilluns i dimarts.