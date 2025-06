Mor un home de 54 anys ofegat quan es banyava al mar a Vilanova i la Geltrú

Un home de 54 anys ha mort aquest dimecres al matí ofegat a la platja de Ribes-Roges de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. En el moment dels fets, a la platja hi havia servei de socorrisme i onejava la bandera verda, però no han pogut detectar la víctima fins que ja era massa tard.

Concretament, l'avís s’ha rebut a les 10:14 hores al telèfon d’emergències 112 i indicava que hi havia una persona surant al costat d'una boia. El socorrista l'ha tret de l'aigua i li han practicat maniobres de reanimació, però no li ha pogut salvar la vida. Al seu torn, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat tres unitats terrestres, que han atès a l'home també sense èxit, mentre que els Mossos d'Esquadra hi han destinat una unitat marítima i dues de terrestres.

Segons Protecció Civil, la d'aquest dimecres és la quarta víctima mortal a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya d'estiu. Protecció Civil recorda la importància d’extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu i avisar urgentment el servei de socorrisme o al telèfon 112 si cal.