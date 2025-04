Mor un home mentre treballava en la construcció d’una casa a Das

Un home de 47 anys ha mort aquest dilluns mentre treballava en la construcció d’una casa situada al carrer Tartera de Das (Cerdanya). Segons han informat els Mossos d’Esquadra, l’home va patir una caiguda des d’una alçada d’uns tres metres i va quedar estès a terra, immòbil.

Els fets van tenir lloc cap a les 11:30 h, quan la policia va rebre l’avís de l’accident. Fins al lloc s’hi van desplaçar dotacions de Seguretat Ciutadana i de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Puigcerdà, així com efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Malgrat els intents de reanimació, els professionals sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida.

Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Puigcerdà i de la Conselleria d’Empresa i Treball de la Generalitat, seguint el protocol habitual en casos d’accidents laborals amb resultat de mort.