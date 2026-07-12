Mor un menor de 16 anys en un accident a la C-1415a a Castellar del Vallès

Un menor de 16 anys ha mort aquesta matinada en un accident de trànsit a la C-1415a, a l'altura de Castellar del Vallès (Vallès Occidental). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 05.00 hores després que un turisme amb quatre ocupants sortís de la via i impactés contra un arbre per causes que s'investiguen.\r\n\r\nLa víctima viatjava als seients posteriors del vehicle. El conductor i els altres dos ocupants han resultat ferits, un en estat crític, un altre greu i un tercer menys greu, i han estat traslladats a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i a la Mútua de Terrassa. En l'operatiu hi han participat els Mossos, els Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).\r\n\r\nA causa del sinistre, la carretera ha quedat totalment tallada fins a les nou del matí. Amb aquesta víctima, ja són 75 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nLa DGT resol el dubte: et poden multar per conduir sense samarreta, amb gorra o amb xancletes?\r\n\r\n