Descartat el cas sospitós de febre hemorràgica de Crimea-Congo detectat a Catalunya

El Departament de Salut ha descartat el cas sospitós de febre hemorràgica de Crimea-Congo (FHCC) detectat aquest divendres a Catalunya. El pacient ingressat a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu a les proves diagnòstiques i es troba en bon estat de salut, tot i que continua hospitalitzat mentre els metges investiguen l'origen del quadre clínic que presentava.
Des del Departament remarquen que aquest episodi "no representa cap perill per a la població" i recorden que la febre hemorràgica de Crimea-Congo és una malaltia vírica que es transmet principalment per la picada de paparres infectades i, de manera molt menys freqüent, pel contacte amb sang o teixits d'animals portadors del virus. Malgrat que a l'Estat hi ha evidències de la circulació del virus des del 2010, quan es va detectar en paparres a la província de Càceres, Catalunya continua sense haver registrat cap cas confirmat de la malaltia en humans.
Els primers contagis es van diagnosticar a l'estat espanyol el 2016 i, des de llavors, només s'han notificat casos esporàdics. El més recent, el d'un home de 84 anys de Salamanca que va morir fa pocs dies després d'ingressar a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Salut assenyala que alguns estudis han detectat possibles indicis de circulació del virus en animals salvatges de zones rurals molt concretes de Catalunya, però insisteix que fins ara no s'ha confirmat cap infecció humana al país.
Una malaltia poc freqüent
La febre hemorràgica de Crimea-Congo és una malaltia considerada "d'especial interès" per a la salut pública. Fins a un 90% de les persones infectades poden no presentar símptomes, mentre que la resta desenvolupen inicialment febre sobtada, mal de cap, dolors musculars, marejos i, en alguns casos, nàusees, vòmits o diarrea. En les formes més greus, la infecció pot evolucionar cap a un quadre hemorràgic amb una mortalitat que oscil·la entre el 2% i el 30%, i actualment no existeix cap tractament específic ni una vacuna preventiva, motiu pel qual els casos sospitosos s'aïllen en unitats especialitzades fins que se'n confirma o descarta el diagnòstic.