Mor un motorista en una sortida de via a la C-32 a Arenys de Mar

Nou accident mortal a les carreteres catalanes. Un motorista ha perdut la vida en una sortida de via a la C-32 a l'altura del municipi maresmenc d'Arenys de Mar (Maresme), tal com ha informat el Servei Català de Trànsit a través d'un comunicat.

L'accident ha tingut lloc aquest dimarts a les 14.24 hores al punt quilomètric 111,5 d'aquesta carretera. Per causes que encara s'estan investigant, la motocicleta ha sortit de la via i la persona que la conduïa ha caigut a la calçada i ha perdut la vida.

Arran del sinistre s'han activat cinc patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers i dues unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Un total de 54 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest 2025, vint de les quals motoristes.