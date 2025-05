Mor una catalana en un accident d'autobús a les Canàries

Una dona catalana de 73 anys ha mort en un accident d'autobús el matí d'aquest dimarts a l'illa canària de La Gomera, segons ha explicat el president del Cabildo, Casimiro Curbelo, que ha detallat que ed11 persones més han resultat ferides de diversa consideració. La dona viatjava amb el marit, que ha rebut atenció psicològica.

L'autobús, de transport públic, cobria la ruta entre la capital de l'illa i el municipi d'Alejeró i s'ha accidentat cap a les 9:00 hores a la carretera GM-2, a Sant Sebastià de La Gomera. Curbelo ha explicat que els ferits han estat traslladats a l'Hospital Virgen de Guadalupe per atendre'ls de les ferides que presenten.

Amb tot, fins al lloc de l'accident s'hi han desplaçat ambulàncies i helicòpters del Servei Canari de Salut, així com bombers voluntaris, Guàrdia Civil, Policia Local, metges i infermers d'atenció primària i voluntaris de Protecció Civil. Per facilitar a l'actuació dels diversos efectius, s'ha tallat al trànsit la via afectada.