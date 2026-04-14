14 de abril de 2026

Societat

Mor una vianant atropellada en un sinistre a Sarrià-Sant Gervasi

  • Imatge d'arxiu del districte Sarrià-Sant Gervasi -

Publicat el 14 d’abril de 2026 a les 16:49
Actualitzat el 14 d’abril de 2026 a les 17:18

Una vianant de 83 anys ha mort atropellada la matinada d'aquest dimarts, després d'un sinistre de trànsit que ha tingut lloc poc després de les 23 hores de dilluns. L'accident ha tingut lloc al carrer Ciutat de Balaguer amb carrer de Sant Màrius, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Fins al lloc dels fets es van desplaçar dotacions de la Unitat Central d’Atestats de Trànsit (UCAT) de la Guàrdia Urbana per tal de realitzar l’atestat corresponent i esclarir les causes del sinistre, i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). L'incident, que ha involucrat a la víctima mortal i un vehicle, suposa la cinquena mort en un sinistre de trànsit a Barcelona aquest 2026. 

Et pot interessar