Mounir Nasraoui, pare de Lamine Yamal, passa de víctima d'un apunyalament a ser investigat

El pare de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, és el personatge més famós de la família del Lamine per temes extraesportius. Penja vídeos a les xarxes cuinant, tomba paradetes de Vox, fa declaracions que sorprenen a tothom i ara, com a informat la periodista Mayka Navarro a El Suplement, ha anat a judici en forma de víctima i ha sortit, també, en condició d'investigat.
Per conèixer els fets pels quals s'ha celebrat el judici, cal remuntar-se al 14 d'agost de 2024. Mounir Nasraoui va rebre dues punyalades en una trifulga amb una família del barri de Rocafonda de Mataró, on ha crescut i s'ha criat Lamine Yamal, a més de a la Masia.
Un embogiment fora de lloc
Segons explica Mayka Navarro, va haver-hi un enfrontament verbal entre Nasraoui i els pares d'un nen petit. Els fets van ser els següents: Mounir caminava tranquil·lament pel seu barri quan un nen petit, sense voler, el va esquitxar amb aigua. En aquell aleshores Nasraoui va "embogir" i els familiars del nen petit van haver d'intervenir, de la mateixa manera que ho va fer la policia, després de ser alertada pels veïns de la zona, qui també van enregistrar vídeos de l'enfrontament verbal.
Els implicats en la disputa van posar-se en contacte hores més tard per segellar el tema i així evitar el procés judicial i que ningú denunciés, però la trobada en cerca de la pau, va ser justament el revés. Es van citar en un pàrquing als afores de Rocafonda i, com explica la periodista Navarro, sense gairebé intercanviar cap paraula va haver-hi un enfrontament físic entre els implicats i els seus corresponents amics. La baralla es va saldar amb cops de puny i el pare de Lamine Yamal va haver d'anar a urgències per haver rebut dos punyalades.
De víctima a acusat
El judici situava al pare de Lamine Yamal com la víctima, però els testimonis dels familiars del nen petit, l'han acusat d'iniciar l'enfrontament al pàrquing amb un cop de puny que va fracturar el septe nasal al qual posteriorment el va apunyalar. Per altra banda, el presumpte agressor de Mounir ha argumentat que la navalla que va utilitzar no era seva i que la va sostreure d'uns dels amics de Nasraoui.
Així doncs, el pare de Lamine Yamal torna a situar-se en el focus mediàtic, però no per mostrar quadres, ni com fregeix nuggets, sinó per una baralla amb apunyalament al seu barri de Rocafonda, un fet que a Can Barça no agrada gens, ja han intentat de totes les maneres allunyar el pare de l'estrella blaugrana del focus mediàtic.