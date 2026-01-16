Multen un forn de pa de Barcelona amb 30.000 euros per fer publicitat sexista

Inspecció de Treball ha imposat una multa de 30.000 euros al forn de pa de Barcelona The Bakers per fer publicitat sexista, tal com ha informat CCOO. Concretament, es tracta d'una campanya en què apareixen diverses dones fent pa, però tracten la matèria i els estris fent gestos i referències sexuals.
En la resolució Inspecció de Treball ho defineix com “infracció molt greu”, perquè l’empresa va actuar de forma contrària “al respecte de la intimitat i la consideració deguda a la dignitat dels treballadors”. El dictamen ha detallat que el negoci projectava en una pantalla “zones erògenes” de les dones, repetien “contínuament posicions provocatives” i amb ”successives incitacions a la sexualitat”. Alhora, ha subratllat que les imatges no tenien “cap mena de connexió” amb els serveis que promocionava l’anunci, “sinó que es cosifica el cos de la dona desvinculant-se del producte”.
The Bakers nega incitacions sexuals tot i admetre "estètica eròtica"
En la decisió, s’han descartat les al·legacions presentades per l’empresa en no tenir consistència necessària per desvirtuar els fets constatats. En aquest sentit, ha retret que al·legués que les dones “apareixien en vestits de bany i biquinis”, quan ho fan “en llenceria suggeridora”. També ha apuntat que es “mostren contínuament parts del seu cos amb connotacions eròtiques”.
D’altra banda, la resolució ha recollit que The Bakers va justificar l’aparició de les noies “d’estètica eròtica amb personatges femenins" i, tot i que incorria en una incoherència en dir que la seqüència "no contenia exposició a zones erògenes, llenguatge despectiu, gestos, incitacions a la sexualitat ni accions que poguessin menyscabar la dignitat humana”. Així mateix, la companyia ha detallat que la publicitat “no és degradant ni discriminatòria” i ha assegurat que es tracten “de fotografies discretes, en les quals les noies no mostren parts del seu cos amb connotacions eròtico-genèriques”.
Les treballadores del forn, víctimes col·laterals
Inspecció de Treball també considera que s’ha atemptat contra la “dignitat” de les treballadores de l’establiment, perquè es van veure obligatòriament exposades a qualsevol mena de comentari o actitud reprovable de clients motivats únicament per les imatges que es mostraven al vídeo publicitari. Amb tot, la sanció neix d’una denúncia presentada per CCOO i que es va traduir amb l’expedient que va aixecar la Inspecció de Treball a l’estiu. La resolució es va donar a conèixer el 15 de desembre i l’empresa disposa de 30 dies des del dia de la seva notificació per fer el pagament.