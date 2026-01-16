Un hotel de luxe de Barcelona ven tot el seu mobiliari i objectes de disseny al públic

Aquest cap de setmana Barcelona acull una oportunitat molt particular per a tots aquells amants de l'interiorisme, col·leccionisme o que simplement volen comprar algun moble o decoració per la llar. El 45 Times Barcelona Hotel de plaça Catalunya es transformarà en un nou hotel anomenat Bless Hotel Barcelona i el canvi serà tant de nom com d'interiorisme. Per aquest motiu es posarà en venda tot el mobiliari i objectes de disseny del mític hotel barceloní.
Des del divendres 16 fins al diumenge 18, el 45 Times Barcelona obrirà les portes perquè els assistents puguin recórrer per última vegada les habitacions i passadissos del luxós hotel, i de pas puguin fer-se amb algun moble o objecte que els sembli interessant. La finalitat d'aquest curiós mercat de cap de setmana és alliberar l'espai perquè s'hi col·loquin nous elements i donar una segona vida a peces úniques i històriques.
L'horari del mercat
L'hotel obre les portes aquest divendres a les 10:30 i les tanca a les 20 h i farà el mateix horari per dissabte, en canvi, diumenge serà un horari més concentrat (de 10:30 h a 18 h) i quedaran els últims objectes. Entre tot el que es pot comprar s'hi troben cadires, butaques, taules, llums, cafeteres, miralls, telèfons de dutxa i gairebé tots els objectes de decoració es vegin.
Una pràctica a l'alça
El moviment i la conscienciació de per la sostenibilitat va a més i cada vegada hi ha més iniciatives que busquen aportar el seu gra de sorra. En aquest cas, es tracta d'una proposta d'Arquitectura del Orden, la qual organitzen compravenda de mobiliari de cases, i en aquest cas serà el primer cop que es fa en un hotel.
En cas de voler accedir al mercat que tindrà lloc a Barcelona, a la plaça Catalunya número 10, durant tres dies cal reservar plaça al web d'Evenbrite. L'accés és gratuït, però cal estar alerta perquè les entrades volen.