Neix SOM Habitatge, una entitat per defensar els propietaris: «Ens han deshumanitzat i criminalitzat»

Nous actors al debat immobiliari. Aquest matí s'ha presentat l'associació SOM Habitatge, que neix per defensar els drets dels propietaris dels habitatges. La seva presidenta Núria Garrido ha reclamat una normativa "més justa i equitativa" i que "de veritat sigui efectiva". En un acte davant de més de 250 persones a l'auditori de l'Ateneu Barcelonès, Garrido ha assenyalat que "invertir en habitatge és una temeritat".

En la presentació de l'entitat, Garrido ha definit SOM Habitatge com un col·lectiu "obert, plural, tècnicament sòlid i representativament legítim". La presidenta ha mostrat la seva intenció de participar en l'elaboració de les normatives i mantenir contacte amb legisladors perquè es tingui en compte el col·lectiu.

"Ser propietari, lamentablement, s'ha convertit en un estigma. Ens han deshumanitzat, ens han criminalitzat, ens acusen de fons voltor, d'especuladors i de gent sense ànima", ha dit. La presidenta de l'entitat ha apostat per "restituir la seguretat jurídica, denunciar els excessos normatius" i "fomentar una fiscalitat més justa".

Concepcions errònies

"Aquesta concepció que el propietari ho aguanta tot és absolutament falsa", ha apuntat posteriorment Garrido en declaracions als mitjans, que ha remarcat que l'Estat té la "responsabilitat constitucional" de proveir un habitatge digne. "No l'ha de proveir el privat".

"No és normal que hi hagi persones que tenen des de l'any 2020 un 'inquiocupa' o un ocupa que no el poden fer fora perquè hi ha aquestes moratòries any a any", ha denunciat Garrido, que ha afegit que el propietari mentrestant s'ha de fer càrrec dels subministraments. Aquesta situació, ha apuntat, ha causat un augment dels casos d'angoixa i depressió per "situacions injustes" i que es poden allargar de "manera indefinida".

També ha qüestionat les sancions de fins a 900.000 euros per "desajustos amb l'índex de referència", l'obligatorietat de crear un registre de grans tenidors i de reservar un 30% en l'obra nova o de rehabilitació de Barcelona per a HPO, l'augment al 20% de l'ITP o la posada en marca d'un cos d'inspectors "inèdit" respecte a la resta de l'Estat.