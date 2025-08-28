Nou caos a l'aeroport del Prat a causa del temporal

Un altre episodi de caos a l'aeroport del Prat arran del temporal. La meteorologia adversa provoca almenys una quarantena de cancel·lacions i nombrosos retards.es demores superen l'hora en la majoria dels casos i, pel que fa a les cancel·lacions, una vintena són en les sortides i una altra vintena en les arribades.
Hi ha diverses companyies afectades i per aquest motiu, a l'espera de l'evolució del temps, recomanen als viatgers consultar amb les aerolínies l'estat dels vols. Enaire, gestor del trànsit aeri, ha avisat que a l'espera de l'evolució del temps, l'operativa es pot veure afectada en les rutes amb origen o destí Barcelona i les Illes Balears.
Tal com és habitual quan hi ha temporal, els controladors aeris estableixen regulacions i normativa de seguretat addicional davant la baixada de la visibilitat. Segons la informació de l'aeroport de Barcelona, les cancel·lacions afecten avions amb destí Lisboa, Londres, Menorca, París o Milà, entre altres.
Alerta per pluges a 27 comarques
El temporal de pluges ja ha deixat acumulacions importants d'aigua a la meitat oest del país i aquest dijous canvia de rumb. És per aquest motiu que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès una nova alerta que, en l'última actualització feta, afecta un total de 27 comarques durant tota la jornada.
L'avís per intensitat de la pluja està en marxa des de primera hora del matí i s'allargarà durant 24 hores, fins a primera hora del matí de divendres. El nivell de perill és de quatre sobre sis, la qual cosa implica la possibilitat de caiguda de quaranta litres d'aigua en només trenta minuts. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent.
Una setmana després, mateix caos
La situació és pràcticament idèntica a la que va ocórrer fa prop d'una setmana, el passat 22 d'agost. Una tempesta sobre el mar va provocar retards a l'aeroport de Barcelona. Les demores en els enlairaments van superar en aquella ocasió els 30 minuts i podien arribar a l'hora, deixant diverses companyies afectades. Segons la informació de l'aeroport de Barcelona, hi va haver més d'una cinquantena de vols afectats amb destinació Viena, París, Eivissa, Londres, Frankfurt, Luxemburg, Dublín o Roma, entre altres.