Nou quilòmetres de retencions a l'AP-7 a Sant Sadurní d'Anoia per un accident

L'autopista AP-7 acumula aquest dimecres al matí 16 quilòmetres de retencions en total. L'afectació més gran és en sentit nord, entre Subirats i Avinyonet del Penedès, on hi ha gairebé 9 quilòmetres de cua per un accident que s'ha produït a les 8.30 hores. Durant una estona, dos carrils han quedat tallats, però ara ja s'han reobert. D'altra banda, també cap a Girona, hi ha quatre quilòmetres de retencions entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda. I, en sentit sud, hi ha tres quilòmetres més entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda.\r\n