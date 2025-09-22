Plataforma per la Llengua reclama fer tres hores de català al batxillerat

Plataforma per la Llengua ha presentat al·legacions al nou decret curricular de batxillerat impulsat pel Departament d'Educació i FP en considerar que "incompleix el mandat parlamentari de recuperar les tres hores de classe de català en aquesta etapa educativa" i el Pacte Nacional per la Llengua. L'organització lamenta que es mantinguin les dues hores actuals sense "fer cas" de la moció del Parlament que demanava la tercera hora i fa una crida "a tothom" a presentar al·legacions per "demostrar que la tercera hora de català al batxillerat és una reivindicació massiva". Plataforma per la Llengua reivindica que la tercera hora "no té cap cost econòmic" i és "indispensable per millorar els resultats acadèmics" en la llengua.\r\n