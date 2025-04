Pòdcast | Lupa a l'Església

Què passa dins l'Església catalana? Quins grups estan protagonitzen un ascens dins la institució? Com és el lideratge de l'arquebisbe Joan Josep Omella i qui l'acompanya en el seu entorn més immediat? Són tres de les preguntes que Nació ha respost aquesta última setmana en una sèrie de reportatges elaborats per Pep Martí i que centren la nova edició de l'Snooker, el pòdcast de política hardcore del diari. Aquest episodi, com és habitual, està conduït per Ferran Casas i compta amb la presència, a banda de Martí, d'Oriol March. També s'hi aborda la relació de l'Església amb el Govern i els partits, i què es cou als seminaris del país en un moment de vocacions cada vegada més minses.

