Presó per al detingut pel cadàver esquarterat dins d'una maleta a Vilanova i la Geltrú

El jutjat de guàrdia de Vilanova i la Geltrú ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home de 24 anys detingut dissabte en relació amb l'aparició d'un cadàver esquarterat dins d'una maleta en aquest municipi. La causa està oberta per un delicte d'homicidi.
Un treballador de la neteja viària va trobar el cos el matí del mateix dia de la detenció en una zona de contenidors a la plaça de l'Anxaneta de la capital del Garraf. Efectius de la Policia Local van detenir l'individu després d'una breu persecució. L'arrestat podria ser el company de pis de la víctima i els fets haurien succeït en un bloc del carrer de Lepant, molt proper a la plaça de l'Anxaneta.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Sud es va fer càrrec del cas, mentre que el jutjat de guàrdia de Vilanova va fer l'aixecament del cadàver i va assumir la instrucció de la causa. Segons fonts testimonials, el detingut va intentar escapar saltant entre els blocs de pisos. La policia va demanar als veïns del mateix edifici que es quedessin a l'interior dels seus domicilis, d'on no van poder sortir fins al migdia.
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va expressar la "condemna profunda" davant una possible nova mort violenta a la ciutat, nou dies després que aparegués un home sense vida i amb signes de violència als jardins de Francesc Macià.
El comunicat de l'Ajuntament
La presència de la policia i els rumors del que estava succeint ha fet que s'aglomeressin diversos veïns que només llevar-se es van trobar aquesta inversemblant situació. Tot i això, aquesta ha estat la segona mort violenta a la ciutat en escassos dies i això ha fet que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú emetés un comunicat.
El consistori de la ciutat del Garraf ha transmès la seva "condemna profunda" i ha alertat als veïns que tinguin "la màxima prudència en les informacions que es difonen sobre aquests fets excepcionals". Així mateix, també ha agraït les tasques dels agents de seguretat.