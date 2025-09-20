Troben un cadàver dins d'una maleta a Vilanova i la Geltrú

Un treballador de la neteja de la ciutat de Vilanova i la Geltrú ha trobat un cadàver a l'interior d'una maleta aquest matí. Els Mossos i la Policia local s'han desplaçat ràpidament al lloc de la troballa, a la plaça de l'Anxeneta, i han acordonat la zona.
Segons fonts policials recollides per Eix Diari, s'ha realitzat una detenció després que la policia local perseguís corrents a un sospitós relacionat amb el cas. Tot i això, la investigació es troba oberta i sota secret per tal d'aclarir els fets i la identitat de la persona morta que s'ha trobat dins la maleta. El cadàver s'ha traslladat als serveis forenses perquè determinin quin ha estat les causes de la mort.
La presència de la policia i els rumors del que estava succeint ha fet que s'aglomeressin diversos veïns que només llevar-se s'han trobat aquesta inversemblant situació. Tot i això, aquesta ha estat la segona mort violenta a la ciutat en escassos dies i això ha fet que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú emetis un comunicat.
El consistori de la ciutat del Garraf ha transmès la seva "condemna profunda" i ha alertat als veïns que tinguin "la màxima prudència en les informacions que es difonen sobre aquests fets excepcionals". Així mateix, també ha agraït les tasques dels agents de seguretat.
Un cop feta la detenció, s'espera que en les pròximes hores els Mossos d'Esquadra detallin quina és la situació del cas i la situació de l'home que ha estat detingut un cop s'ha descobert el cadàver amagat.