Primera convocatòria de cursos de català per al 2026: consulta el calendari per nivells

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) oferirà el primer trimestre del 2026 42.000 places per a cursos de català, el segon trimestre consecutiu que se supera aquesta xifra. L'increment és d’un 25% en comparació amb el mateix termini de l'any anterior i suposa 8.500 places més que el 2025. El Govern va aprovar un pla de xoc el març passat davant les queixes reiterades de diferents col·lectius que criticaven la manca d'oferta.
Segons el Govern, el pla ha permès reforçar els equips docents i ampliar els recursos destinats a la formació. L’oferta inclou tots els nivells, d’Inicial (A1) a Suficiència 3 (C1), i dona resposta a una demanda creixent d’aprenentatge de la llengua arreu del país. L’ampliació de places consolida la tendència iniciada a la inscripció del setembre, quan el CPNL va superar per primera vegada les 40.000 places.
Calendari de cursos de català per al 2026
En aquesta nova convocatòria, el creixement és especialment destacat en els nivells inicials, els més sol·licitats: el nivell Inicial (A1) augmenta un 51%, el Bàsic (A2) creix un 24% i l’Elemental (B1) ho fa un 32%. Aquest reforç permet facilitar l’accés a l’aprenentatge del català a les persones que s’hi incorporen per primer cop o que reprenen la formació lingüística.
Els cursos començaran a partir del 8 de gener. El període d’inscripció estarà obert del 16 al 19 de desembre i es dividirà en dos torns: un torn preferent, adreçat a les persones que hagin fet un curs al CPNL durant els últims dotze mesos, i un torn general, obert a tothom. Els cursos d’Inicial (A1) i Bàsic 1 (A2) tindran inscripció del 17 al 19 de desembre, mentre que els cursos de Bàsic 2 (A2) fins a Suficiència 3 (C1) es podran formalitzar els dies 18 i 19 de desembre.
Pel que fa al nivell superior C2, el CPNL oferirà cursos propis en línia i de durada semestral, amb l’objectiu de potenciar la flexibilitat dels estudiants. La inscripció es farà el 4 de febrer per al torn preferent i el 5 de febrer per al torn general. Paral·lelament, el Departament de Política Lingüística impulsa una ampliació de l’oferta coordinada amb el CPNL a través d’entitats, associacions, agents socials i ajuntaments no consorciats.
Una nova línia de subvencions, que ha rebut més de 400 sol·licituds, permetrà crear unes 10.000 places noves, reforçar la presència territorial i diversificar el calendari d’inscripcions. A més, s’amplia la col·laboració amb entitats d’acollida i amb sindicats i col·legis professionals, especialment per al nivell C2, amb la previsió d’iniciar nous cursos durant el primer semestre de 2026.