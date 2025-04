Professors de ciències amenacen amb no corregir les PAU com a protesta per la fusió de matèries

La plataforma Ciències en Perill ha assegurat aquest divendres que no corregirà exàmens de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) si el Departament d'Educació no fa marxa enrere en la proposta de fusió de matèries. En un comunicat, la plataforma ha criticat que la conselleria vulgui tirar endavant la modificació del currículum de batxillerat tot i l'"ampli social i científic" que assegura té l'oposició a aquesta mesura.

Aquest col·lectiu ha assegurat que el Departament ha anunciat aquest divendres que tira endavant la proposta tal com l'havia plantejat, i per això l'acusa de no tenir en compte les aportacions que s'han fet des de diferents àmbits. "No s'han mogut ni un mil·límetre", ha dit el col·lectiu. La Plataforma ha criticat també que se n'hagin assabentat "a les portes de les vacances escolars". Ho atribueix a una "estratègia calculada" per minimitzar la resposta de la comunitat educativa i dificultar la capacitat d'organització i reacció dels centres i el professorat.

En l'àmbit de ciències, Educació va plantejar fusionar Física i Química, i Biologia, Geologia i Ciències Ambientals. Davant l'oposició expressada per diferents sectors, va obrir un procés de consultes i debat i havia de comunicar com quedava finalment la modificació curricular.

D'altra banda, ha retret a la conselleria no haver presentat públicament el requeriment del Ministeri d'Educació "que suposadament justifica" aquests canvis al currículum. També ha considerat que la conselleria no ha volgut obrir un veritable procés de debat amb la comunitat educativa. Per tot plegat, Ciències en Perill ha considerat que no es pot aplicar un currículum "que no compta" amb el suport del professorat ni del món científic. Ha alertat també que, si no es rectifica, "no es podrà garantir la normalitat de la PAU en les matèries científiques".

El passat mes de gener van ser els professors de català els que van articular la mateixa amenaça. El col·lectiu DocentsCAT, que agrupa uns 380 professors de llengua i literatura catalanes, va fer una crida a no corregir els exàmens de les PAU d'enguany per expressar el seu malestar amb Educació. En un comunicat, exigia a la conselleria la recuperació de la tercera hora lectiva de català tant al batxillerat com a tots els cursos d'ESO. El grup de docents defensava que això permetria desenvolupar "un mínim de qualitat de l'inabastable currículum" de batxillerat i millorar el nivell acadèmic de l'alumnat.