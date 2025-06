Proposen una reforma per evitar que els jutjats allarguin els subministraments d'eutanàsia

L'associació Dret a Morir Dignament (DMD) reclama una campanya institucional per informar sobre el dret a l'eutanàsia, protocols clars sobre com actuar en centres públics i privats i més formació als professionals sanitaris. Així s'ha expressat en roda de premsa la presidenta de l'associació a Catalunya, Cristina Vallès, que ha assegurat que l'eutanàsia s'està "consolidant com un dret sanitari dins del sistema públic" català quatre anys després de l'aprovació de la llei a l'Estat. Tanmateix, ha assegurat que hi ha aspectes que cal millorar, com ara que la informació arribi a la ciutadania i als professionals, que es reforci la figura de referents en eutanàsia o que s'impulsi un registre d'objectors de consciència "fàcil de consultar".

D'altra banda, davant la judicialització d'alguns casos per recursos de particulars que s'oposen a la mort assistida dels seus familiars, estan estudiant impulsar una reforma perquè els recursos s'hagin de resoldre en terminis "molt breus". Ho ha explicat Ramon Riu, jurista expert en dret sanitari, que ha assenyalat que l'opció seria impulsar una modificació de la llei contenciosa administrativa perquè s'inclogui un procediment específic, com ja passa en altres casos, perquè els recursos s'hagin de resoldre breument.

"És totalment desproporcionat el temps que estan trigant a resoldre els jutjats mantenint suspeses les resolucions de la comissió de garantia", ha dit Riu, que creu que afegir un nou procediment específic perquè la llei contenciosa administrativa imposi terminis més breus de resolució seria "lògic i coherent".

Tot plegat es produeix en un context en què les peticions per aplicar els principis de la mort digna a Catalunya s'han anat estenent i ja s'ha arribat a una taxa d'una sol·licitud al dia, al país. Tal com va informar el Departament de Salut el març passat, el 2024 es van registrar 358 peticions. Segons els responsables sanitaris de la Generalitat, això té a veure amb el coneixement creixent d'aquest dret, i al fet que el territori català sigui la comunitat autònoma amb més activitat pel que fa a aquest mecanisme.