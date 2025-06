Protecció Civil activa l'alerta per la possible primera onada de calor de l'any

🥵 Activada l'Alerta del pla #PROCICAT per les altes temperatures previstes els propers tres dies:

- Baix Llobregat i Vallès Occidental

- Plana de Lleida

- Litoral i Prelitoral central i nord (dimecres)



No us poseu en risc ❗



ℹ️ https://t.co/GJXEJM8hWz#AlertaCat pic.twitter.com/cckyESVT4B