Quatre de cada deu aspirants a mestre no superen les proves d'aptitud

Més del 40% de les persones que van fer les proves per accedir als graus d'Educació Infantil o Primària, la Prova d'Aptitud Personal (PAP), no les han superat. La taxa d'aprovats en aquests exàmens, tal com s'ha conegut aquest dimecres, se situa en el 58,07% el 2025.

Una xifra que es manté, ja que l'any passat van ser declarats aptes un 56,94% dels que es van presentar. En aquesta edició, s'hi han presentat un total de 4.739 estudiants -d'un total de 5.053 matriculats inicialment- i 2.752 han obtingut la qualificació d'apte. Concretament, el 61,69% dels estudiants de Batxillerat que s'han presentat han aprovat, mentre que dels de Cicles Formatius de Grau Superior el 35,59%.

La PAP consta de dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític, i un altre de competència lògic-matemàtica. Encara que hagin aprovat, els estudiants que vulguin accedir als graus d’Educació infantil i Educació primària hauran de fer igualment la prova d’accés a la universitat (PAU). Aquesta tindrà lloc els pròxims 11, 12 i 13 de juny en convocatòria ordinària, i el 3, 4 i 5 de setembre per a la convocatòria extraordinària.

Fins fa poc, totes les universitats exigien la superació de les PAP per accedir als graus d'Educació, però quatre universitats privades se'n van desmarcar. Finalment, la Junta del Consell Interuniversitari va aprovar un acord que estableix que tots els aspirants a mestre hauran de superar la prova per poder passar a segon curs. Les universitats públiques i la UOC, però, seguiran mantenint el requisit per poder cursar els graus.

L’estudiantat que no ha superat la convocatòria ordinària de les PAP d’enguany pot presentar-se en convocatòries posteriors. La propera és la convocatòria extraordinària que està fixada per al 16 de juliol i l’alumnat que la superi podrà acreditar aquest resultat per accedir als estudis d’Educació en la preinscripció universitària de setembre.