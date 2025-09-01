Quatre noves línies i una seixantena de millores: novetats a la xarxa de busos interurbans

Canvis en la xarxa de busos interurbans. La Generalitat ha anunciat aquest dilluns 62 millores per millorar i reforçar diferents línies de bus interurbà arreu de Catalunya, on entre el 2019 i el 2024 el nombre d'usuaris ha crescut un 17,10%, fins als 82,6 milions. En total, s'hi destinaran 17,4 milions d'euros, que s'afegiran als 4,8 milions d'aquest darrer any.
D'entre aquestes millores, hi ha l'entrada en funcionament a partir d'aquest dilluns de tres noves línies: entre el Vendrell i Barcelona; la línia Calafell-Barcelona, amb parades a Segur de Calafell, Cunit i Cubelles; i una nova línia entre el Baix Montseny i la Universitat de Vic, amb parades a Riells, Breda, Arbúcies, Sant Hilari, Espinelves i Vic. A partir del dia 12, s'hi sumarà la línia entre el Pont de Suert i Tremp.
Aquestes dues noves darreres línies estan pensades per facilitar el transport dels estudiants als centres educatius, tant del Pallars Jussà i de l'Alta Ribagorça, amb quatre expedicions per sentit en període lectiu; com del Baix Montseny fins a Osona, amb tres expedicions per sentit amb horaris lligats a les classes dels principals graus universitaris.
Pel que fa a les altres dues noves línies, entre el Baix Penedès i Barcelona, oferiran quatre expedicions per sentit de dilluns a divendres feiners. Els busos que surtin del Vendrell s'aturaran a l'avinguda Diagonal i els procedents de Calafell entraran per la Gran Via.
Augment del servei en línies ja existents
El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha detallat algunes de les millores que en el servei, que principalment es traduiran en un augment de les expedicions i algunes de les quals ja s'han implantat.
Així, a la demarcació de Barcelona, el corredor Vilafranca-Barcelona (e6) passarà a tenir 45 expedicions d'anada i 43 de tornada dilluns a divendres feiners, vuit i sis més que fins ara, respectivament. A l'exprés e5 entre Igualada i Barcelona sumarà quatre expedicions més per sentit, fins a les 33, a partir del dia 8 i en l'e18 entre Sant Sadurní d'Anoia i Barcelona en seran 27 d'anada i 25 de tornada, sis i cinc més, respectivament.
A partir del 8 de setembre, també veuran reforçat el servei l'e24 entre Esparreguera i Barcelona, fins a les 18 expedicions d'anada i 14 de tornada; l'e27 entre Sant Llorenç i Barcelona, fins a les 21 expedicions; la línia 865 Mataró-UAB, amb 14 viatges per sentit; la línia regular Esparreguera-Martorell (28 expedicions d'anada i 27 de tornada) i la Igualada-Martorell-UAB amb tres expedicions diaris per sentit durant el període lectiu. D'altra banda, l'e13 Mataró-Granollers-Sabadell tindrà 47 expedicions, deu més.
A la demarcació de Lleida, l'e2 entre Alfarràs i Lleida, passa a tenir des d'aquest dilluns 28 expedicions d'anada i 27 de tornada; l'e3 Alcarràs-Lleida 29 expedicions per sentit. A partir del dia 6, la línia regular Castelldans-Lleida tindrà sis d'anada i set de tornada els dissabtes feines i la d'Aitona-Soses-Lleida set expedicions per sentit els dissabtes feines i l'exprés e5 Almacelles-Lleida 21 expedicions d'anada i 22 de tornada els dissabtes feiners.
Per últim, a les comarques de Girona, l'expedició Olot-Barcelona pel túnel de Bracons doblarà l'oferta i passarà a oferir quatre viatges per sentit i es desvincularà del servei Olot-Vic. En aquest cas, serà a partir del 6 d'octubre.