Què fer aquest cap de setmana a Barcelona i Catalunya: 15 i 16 de novembre

Cada cop queda menys perquè acabi l'any i, en un tancar i obrir d'ulls, ja som a l'equador de novembre. Aquest cap de setmana arriba carregat de propostes culturals i lúdiques per a tots els públics. Des de Nació, us hem preparat el nostre recull setmanal amb plans a tots els racons de Catalunya.
Festival de Cinema Independent de Barcelona
Ets amant del cinema i estàs a Barcelona? Aquest dijous el Festival de Cinema Independent - L'Alternativa ha donat el tret de sortida a la capital catalana, que s'allargarà fins al pròxim 23 de novembre. Durant aquesta deu dies, el festival presenta la seva 32a edició amb una programació que combina l’experimentació formal, la recerca artística i la mirada crítica sobre el present. Podeu consultar aquí tota la programació.
Veure trens centenaris
En el marc del centenari del Metro de Barcelona, TMB exposarà els cotxes de les sèries 100, 300, 400, 1100 i 3000 del metro restaurats. A l'esplanada davant del Centre Cultural la Farinera del Clot, a la zona de la plaça de les Glòries, podeu anar a veure el patrimoni ferroviari del metro així com passejar per l'interior dels cotxes.
Festa Major de la Sagrera
La Sagrera celebra la seva Festa Major amb un programa d’activitats per a tots els gustos i públics, entre les quals hi ha trobem gegants, sardanes, concerts, fires i focs. Del 13 al 23 de novembre, hi haurà activitats com el pregó a càrrec de l'escriptora Emma Zafón i continuant amb concerts, danses tradicionals, teatre, correfocs, la cercavila i la diada castellera, entre d'altres.
Amb criatures
Si busqueu fer plans en família, aquests dies teniu elPetit, el festival de teatre per als més petits, arreu de Catalunya. També una proposta plena de bicicletes, llums i música a Cunit o una Fira del Pa i de la Xocolata a Sant Gregori. A més, hi ha opcions de teatre familiar per a totes les edats, una exposició de realitat virtual i projeccions immersives i diverses activitats als museus. Aquí totes les opcions i també podeu veure aquí el pla rodó que us proposem des de Criar.
Dia del Circ de Breda
Breda tornarà a convertir-se en la capital del circ amb la celebració de la desena edició del Dia del Circ, del 14 al 16 de novembre, una cita que ja és un referent a tota Catalunya. Tres dies d’activitats, espectacles i emocions que ompliran els carrers i les places del municipi de somriures, música i acrobàcies. El festival manté viva la flama del seu origen, el 2015, quan va néixer amb l’objectiu d’apropar el circ a tots els públics. Aquí més informació.
Fires al Berguedà
Les fires continuen proposant els escenaris més dinàmics i oberts de l'agenda berguedana. N'hi haurà a la Pobla de Lillet, Avià i Santa Maria de Merlès, totes tres concentrades el dissabte, i a Capolat el diumenge. A més, l'agenda d'aquest cap de setmana també consta de teatre a Berga, música a Vallcebre, esport a Avià i debat sobre comunicació a Puig-reig. Tots els detalls a NacióBerguedà.
Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló
Del 14 al 23 de novembre se celebra la 43a edició del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló, una cita marcada al calendari pels amants de les aventures. D'altra banda, durant el mes de novembre es despleguen les Jornades Miquel Martí i Pol, impulsades per la fundació que porta el seu nom i que, enguany, commemora el 22è aniversari de la mort del poeta de Roda de Ter. I, el dissabte 15 de novembre se celebra la Festa Major de Sant Romà de Sau al Mirador de la presa. Més plans a Osona aquí.