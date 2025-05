Què fer aquest cap de setmana a Barcelona i Catalunya: 17 i 18 de maig

La primavera avança i, tot i que amb dificultats, ja s'apropa a l'estiu i mira de deixar enrere les pluges. Sigui com sigui, amb sol o ruixats, sempre hi ha activitats per gaudir del cap de setmana a Barcelona i a la resta de Catalunya. Sol, en parella, en família o amb amics. Així que l'única opció és quedar-se a casa, pel qual t'oferim alguns dels plans més interessants per al 17 i 18 de maig.

La Nit dels Museus

Arriba un dels dies més especials de l'any per gaudir de Barcelona -i l'àrea metropolitana- i del seu patrimoni cultural: la Nit dels Museus. Entre les 19:00 hores de dissabte i les 1:00 hores de diumenge, 95 equipaments de Barcelona, Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Sant Joan Despí. Des del MACBA fins al Museu de la Xocolata, passant pels museus d'història, el Palau Güell i el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. Consulta aquí tots els centres adscrits.

Festa Major de Nou Barris

La Festa Major de Nou Barris, que es fa a banda de les de cadascun dels barris que conformen el districte, omplirà els carrers de la ciutat amb concerts, propostes gastronòmiques, teatre, concursos i molt més. Tot plegat, entre dijous i diumenge. Si vols consultar el programa complet, clica aquest enllaç.

Festes de Maig del Poblenou

I, a l'altra banda de la ciutat, al Poblenou, es rememora l'obertura de l’Ateneu Popular la Flor de Maig el 1978 amb més activitats de tota mena per gaudir de la cultura popular. Aquí les pots consultar totes.