Quin és el protocol quan es declara una amenaça a bord d'un avió?

Un avió de Turkish Airlines procedent d'Istanbul ha aterrat d'emergència aquest dijous a Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat per la detecció d'una possible amenaça terrorista a bord. Un passatger ha creat un punt d'accés a internet i li ha posat el nom "I have a bomb, everyone will die -tinc una bomba, tothom morirà-". Finalment, tot plegat ha resultat ser una broma de mal gust, però l'avís del pilot ha fet activar els protocols de seguretat. Quins són i què indiquen?
El règim QRA: la guia de seguretat a l'espai aeri europeu
L'escenari de la gestió simultània d'una situació de risc en ple vol, de la sobirania de l'espai aeri i la protecció d'una infraestructura aèria crítica com l'aeroport del Prat és un dels més crítics que es poden donar al territori de la Unió Europea, tal com ha explicat el consultor d'aviació i defensa Pol Pérez a les xarxes socials. En aquest cas, s'activen diversos protocols interconnectats, com ha passat aquest dijous.
En primer lloc, després de comprovar la versemblança de l'avís del pilot l'Airbus A321 afectat, el control de trànsit aeri civil ha derivat el cas a la policia aèria integrada a l'OTAN i la UE, que ha activat el règim de Quick Reaction Alert (QRA). Tot i tenir els seus matisos en funció del país on es trobi l'aeronau, consisteix en l'activació de les forces de seguretat a la base militar més propera en un termini de pocs minuts.
En aquest cas, l'exèrcit de l'aire espanyol ha desplegat caces Eurofighter des de les bases de Moron i Saragossa, alhora que l'exèrcit de l'aire de França també ha activat caces des de bases integrades en la defensa aèria del Mediterrani occidental. Tot i que el protocol contempla que la seva funció principal és d'escorta de l'avió amenaçat per assegurar-se que manté la ruta i la velocitat indicades, poden actuar en cas que sigui necessari.
Mentrestant, a l'aeroport designat per a l'aterratge d'emergència, en aquest cas el del Prat, es fan tasques de prevenció i reducció de riscos. Fonamentalment, d'evacuació, desplegament dels serveis d'emergències i sanitaris i de reducció del risc sistèmic.
El Comitè de Crisi Aeroportuària d'Aena
Al seu torn, Aena, l'empresa pública espanyola encarregada de gestionar els aeroports d'interès general a l'Estat, entre altres, ha activat l'alarma general i el Comitè de Crisi Aeroportuària (CECOR). És l'òrgan dissenyat per coordinar i supervisar les actuacions en cas d'emergència i està instal·lat al Complex Policial de Canillas, a Madrid. Concretament, coordina la Guàrdia Civil, la policia espanyola, els Mossos d'Esquadra, Bombers aeroportuaris, serveis sanitaris, els serveis interns dels aeroports i Protecció Civil.
Hi poden participar pels ministeris de Defensa i Presidència del govern espanyol, així com la Casa Reial d'Espanya, els cossos de seguretat de tots els àmbits, i fins i tot representants de l'ONU. En el cas concret d'aquest dijous, ha coordinat i supervisat les tasques de la Guàrdia Civil per aire, la dels Mossos per terra i també els Tedax, i la dels bombers aeroportuaris, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), el Pla Aerocat de Protecció Civil i els serveis de l'aeroport del Prat.
El Pla especial per a emergències aeronàutiques de Catalunya (Aerocat)
En tercer lloc, Catalunya disposa d'un protocol particular per a crisis de seguretat aèria. És el Pla especial per a emergències aeronàutiques de Catalunya (Aerocat), previst a l’article 18 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. És el marc orgànic i funcional per fer front a la gestió dels accidents aeronàutics que es produeixin a qualsevol punt del territori català, així com a les emergències de qualsevol mena que es produeixin als aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya.
Els objectius principals són analitzar i valorar les possibles emergències, valorar accidents fora de les instal·lacions aeroportuàries i decidir mesures de protecció, atenció i suport als afectats. En segon terme, preveu quines accions cal dur a terme per a protegir les persones, els béns i el medi ambient, i cataloga la gravetat dels fets, alhora que estableix un mecanisme d'actuació ràpida.