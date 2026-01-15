Un avió de Turkish Airlines ha fet un aterratge d’emergència a l’aeroport del Prat per comprovar una amenaça de bomba a bord. Fonts de l’aerolínia han explicat a l’ACN que un passatger ha creat un punt d’accés a internet dintre de l’avió i ha configurat el nom de la xarxa de manera que inclogués una amenaça de bomba. Un altre passatger ho hauria vist i hauria avisat a la tripulació, que ha posat en marxa els protocols de seguretat. Diverses fonts asseguren que les forces de seguretat ja han registrat l'avió i han descartat la presència d'explosius. Tots els passatgers i la tripulació estan fora de perill.
L'avió, que havia sortit d'Istanbul a les 9:00 i tenia prevista l'arribada a Barcelona vora les 10:30, ha acabat aterrant a les 11:00 en una zona de seguretat, apartada de les terminals i està envoltat per les forces de seguretat. Malgrat tot, l’aeroport ha continuat operant amb total normalitat. L'aparell era un Airbus A321 amb 148 passatgers a bord i una tripulació de set persones. Segons ha avançat Catalunya Ràdio, quan l'avió sobrevolava l'illa italiana de Sardenya hi ha hagut una amenaça a bord. Fonts del Ministeri de Defensa han confirmat que han autoritzat l’entrada en espai aeri espanyol d’un avió de combat francès per donar suport a l’aterratge. Abans ha estat mitja hora fent voltes.
Els Mossos d'Esquadra han confirmat que estan a l'aeroport treballant per resoldre els fets amb la Guàrdia Civil i AENA. A més han assegurat que la "presumpta amenaça" no afecta en cap cas el funcionament de l'aeroport. Protecció Civil ha situat en alerta el pla Aerocat i els Bombers també hi han desplaçat cinc dotacions en prevenció i per donar-hi suport en cas necessari.
Per gestionar i fer seguiment de la situació, s’ha activat la Sala de Crisi sota la direcció d’AENA, amb la participació dels cossos policials i serveis d’emergència. Els Mossos s’han desplegat per garantir la seguretat de la instal·lació aeroportuària i gestionar, en cas necessari, la comunicació amb les famílies dels viatgers que han arribat en aquest vol.
