Rafel Barruè, elegit nou abat de Poblet

Poblet ja té nou abat. Serà Rafel Barruè, fins ara prior -número dos de la comunitat-, que succeeix Octavi Vilà, nomenat nou bisbe de Girona i que aquest diumenge va prendre possessió de la seu episcopal. Barruè és un valencià de Vila-real, de 58 anys, llicenciat en Teologia i Belles Arts. Segons fonts coneixedores de Poblet, "és un monjo que ha fet bàsicament de monjo, abocat a la vida monàstica". Barruè, però, està acostumat a la comunicació, tant interna com externa, ja que ha estat formador de joves monjos i hospeder, és a dir, responsable de l'hostatgeria del monestiri acollidor de tots els hostes.

L'elecció abacial ha estat una operació preparada minuciosament des del 28 de febrer passat, quan es va fer públic el nomenament de Vilà a Girona. El procés d'elecció d'un nou abat sol conduir-se sempre evitant filtracions, però en aquest cas ha sorprès la rapidesa i discreció extrema amb què s'ha produït. Amb menys de dos mesos, seguint unes formes subtils que caracteritzen les tradicions de la institució monàstica, els membres de la comunitat apamen les característiques i els perfils de qui ha de ser elegit. I tot això vetllats per les tombes dels monarques de la Casa catalanoaragonesa.

Els reglaments de l'orde del Cister que regeixen Poblet estableixen que en la votació, que se celebra a la sala capitular del monestir, hi ha de ser present el cap de l'orde, l'abat general, en aquest cas el suís Mauro-Giuseppe Lepori. Dirigeix l'orde des del 2010 i va ser reelegit el 2020. Diumenge, era a Girona a la cerimònia de presa de possessió del nou bisbe i ha estat assistit avui precisamnt pel prior Rafel Barruè.

La comunitat actual està formada per prop d'una trentena de monjos. La crisi de vocacions també ha afectat Poblet, que ha vist com el nombre de membres ha anat reduint-se amb els anys. El successor d'Octavi Vilà haurà d'entomar aquesta repte, com també omplir l'espai deixat per un abat d'alt nivell intel·lectual, amb una trajectòria com a bibliotecari i historiador.