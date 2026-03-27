27 de març de 2026

Reactiven el web que monitora les incidències de Rodalies després de les acusacions de censura contra ADIF

Publicat el 27 de març de 2026 a les 13:44
Actualitzat el 27 de març de 2026 a les 13:50

La web limitacions.vatard.com que permet consultar les limitacions temporals de velocitat (LTV) a la xarxa ferroviària, torna a estar activa després de la polèmica per la seva retirada, en un episodi que ha reobert el debat sobre la transparència del sistema. Segons el col·lectiu Dignitat a les vies, l'accés a aquestes dades, basades en informació d'ADIF, s'ha restablert i ara permet una consulta desglossada entre la xarxa convencional i les línies d'alta velocitat. L'entitat assegura que ADIF hauria admès al Congrés que la retirada va ser un error, en un context de creixent pressió pels problemes recurrents a Rodalies, sovint vinculats a aquestes restriccions que obliguen els trens a reduir la velocitat per motius de seguretat.

 

