Reactiven el web que monitora les incidències de Rodalies després de les acusacions de censura contra ADIF

La web limitacions.vatard.com que permet consultar les limitacions temporals de velocitat (LTV) a la xarxa ferroviària, torna a estar activa després de la polèmica per la seva retirada, en un episodi que ha reobert el debat sobre la transparència del sistema. Segons el col·lectiu Dignitat a les vies, l'accés a aquestes dades, basades en informació d'ADIF, s'ha restablert i ara permet una consulta desglossada entre la xarxa convencional i les línies d'alta velocitat. L'entitat assegura que ADIF hauria admès al Congrés que la retirada va ser un error, en un context de creixent pressió pels problemes recurrents a Rodalies, sovint vinculats a aquestes restriccions que obliguen els trens a reduir la velocitat per motius de seguretat.\r\n\r\n\r\n\r\n🚨 ADIF HA RECONEGUT EL SEU ERROR!\r\nVan censurar vergonyosament https://t.co/tVuxyDYEcO per amagar l’estat precari de les vies. Ara admeten al congrés que va ser un error.\r\nLa transparència no es negocia. La seguretat ferroviària no és un secret d’estat.\r\nLa web torna a ser activa.\r\n— Dignitat a les vies ⚫️ (@dignitatavies) March 27, 2026\r\n\r\n\r\n \r\n