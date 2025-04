Renfe talla el primer cap pel sabotatge a Rodalies

El govern espanyol ja ha tallat el primer cap pel sabotatge a Rodalies. El ministre de Transports Óscar Puente ha anunciat que Renfe ha acomiadat un treballador que el passat 1 d'abril hauria participat en un boicot per provocar problemes al servei. Un altre treballador ha resultat expedientat i també s'exposa a una sanció severa. "No ens tremolarà el pols contra qui boicoteja qualsevol servei públic", ha sentenciat Puente.

Renfe havia apartat inicialment els dos treballadors que, amb les seves accions, haurien provocat que uns 40 trens de l'R1 i l'R3, i puntualment l'R4, s'haguessin de cancel·lar. Concretament, els dos gestors d'operacions van fer que altres treballadors rebessin expressament indicacions errònies.

El director de Rodalies, Antonio Carmona, també va detallar que hi ha la sospita que aquesta pràctica també es va dur a terme el 26 de març, amb les línies Regionals sud com a principals afectades. L'afectació es va produir en el context de l'última de les jornades de vaga de 24 hores convocades per sindicats minoritaris contra el traspàs de Rodalies i contra la privatització de Renfe Mercaderies.

"Són actes que no tolerarem i no representen els treballadors de Renfe a Catalunya", va dir llavors Carmona, tot deixant clar que serien accions que aquests empleats havien fet a títol individual. El cas està en mans de l'assessoria jurídica de Renfe.