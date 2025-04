Puente s'amaga rere les inversions i no assumeix responsabilitats pel caos de Rodalies

"Absolutament cap" de les incidències a Rodalies durant el mes de març han estat culpa de la deixadesa del govern espanyol. Així de clar ha estat el ministre de Transports Òscar Puente en la compareixença al Congrés dels Diputats sol·licitada per ERC arran del caos a la xarxa ferroviària catalana. Un Puente més aviat poc autocrític s'ha dedicat a enumerar tots els problemes del mes passat per acabar concloent que no són per falta d'inversió, sinó precisament per conseqüència de les actuacions que es fan amb l'objectiu de millorar el servei. El discurs de Puente no ha agradat a l'independentisme, que li ha retret que tiri pilotes fora i que es perdi citant tota una sèrie d'inversions que, o bé no s'han produït, o bé han estat incapaces de solucionar un problema que condemna el dia a dia dels catalans.

Puente ha arrancat la intervenció demanant disculpes als usuaris i assegurant que el seu compromís és prestar el servei "que els catalans mereixen". Amb tot, ha explicat que la catalana és una xarxa molt complexa amb més de 1.000 trens al dia i 202 estacions que coincideixen amb els trens de mercaderies. Si bé ha admès que durant anys hi ha hagut un dèficit d'inversió, ha assegurat que les actuacions de l'executiu van en el sentit de corregir-ho. En paral·lel, ha tret pit de la feina conjunta amb la Generalitat amb l'arribada del PSC i ha anunciat que vol mantenir el ritme d'inversions que, diu, han augmentat des que Pedro Sánchez governa. La intervenció del diputat del PSOE també s'ha centrat a mostrar les diferències entre socialistes i el PP a l'hora de gestionar Rodalies.

Inés Granollers, diputada d'ERC, ha recordat que la sensació és de "caos permanent" i que "ningú fa res": "Es passa hores i hores parlant d'inversions, però la gent només necessita saber quan surt i quan arriba el tren". La representant republicana ha demanat que el traspàs del servei a la Generalitat sigui "el més sòlid possible" i que Puente posi dates i calendari a les inversions, cosa que ha evitat fer en la resposta perquè ha situat la prioritat en les inversions. Al seu torn, el diputat de Junts Isidre Gavín ha recordat que no es pot demanar paciència a un problema que fa 30 anys que existeix: "Els catalans van perdre un milió d'hores pel mal funcionament de Rodalies", ha considerat, a la vegada que ha donat per enterrades les expectatives del traspàs perquè "tothom ha dit que no canviarà res". En tot cas, l'independentisme s'ha trobat en retreure a Puente que negui que les incidències són per avaries.

Des de Sumar, el diputat dels comuns Félix Alonso ha recordat que "portem vint anys de paciència" i que la gent del sud de Catalunya es passa un dia sencer a l'any esperant en trens i estacions. "La planificació falla, Adif ha comès errors tècnics i tampoc hi ha acció política", ha apuntat. Cal recordar que des que José Luis Rodríguez Zapatero, quan era president el 2005, va anunciar el pla d'inversions, el PSOE n'ha governat 14. Per part de PP i Vox, cap sorpresa. Dos representants catalans al faristol, Nacho Martín Blanco i Carina Mejías respectivament, que només s'han dedicat a carregar contra el govern espanyol i els seus socis parlant més aviat poc de Rodalies.

La intervenció de Puente al Congrés ha tingut una nota irònica, però molt reveladora de la gravetat de la situació. Mentre Puente treia pit de la gestió amb Rodalies i prometia una allau d'inversions, una nova incidència perjudicava centenars de catalans en plena hora punta. Les línies R1, R2, R2 Nord, R3, R4 i R7 es trobaven amb retards de més de vint minuts per una avaria entre Fabra i Puig i el Clot. Una nova jornada de "normalitat" al servei mentre, sembla ser, que ningú en té la culpa.