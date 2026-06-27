Reobre una mítica discoteca de la Costa Daurada dels anys vuitanta

La mítica discoteca Long-Play de Torredembarra ha reobert les portes després de molts anys tancada, recuperant un dels locals d'oci nocturn més emblemàtics de la Costa Daurada durant els anys vuitanta. Un grup de joves ha impulsat la recuperació de l'espai, que inicia així una segona etapa després d'anys en desús.\r\n\r\nLong-Play va ser una de les discoteques de referència de la costa tarragonina en una època daurada de l'oci nocturn, al costat d'altres locals històrics. La seva reobertura arriba mentre altres establiments mítics, com la desapareguda Pacha de la Pineda, continuen tancats des de la pandèmia i pendents del seu futur. Amb aquest retorn, Torredembarra recupera un dels símbols de la festa a la Costa Daurada, amb l'objectiu d'atraure una nova generació de públic sense perdre l'essència que la va convertir en tot un referent de les nits d'estiu a Catalunya.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nAixí funciona l'estafa amb què han robat 6.500 euros a una dona de 80 anys a Barcelona\r\n\r\n