Restablerta la circulació de l'R1 i l'R2 després d'una avaria d'un tren al Clot

La circulació a l'R1 i l'R2 ha quedat restablerta abans de les 7.30 hores després que s'hagi retirat un tren que va quedar avariat dijous a la nit a Clot Aragó, segons ha informat Renfe. A conseqüència d'aquesta incidència, s'havia restringit la circulació a l'R1 a un tren per hora i sentit entre l'Hospitalet i Blanes, i els trens d'entrada a Barcelona eren desviats per Passeig de Gràcia.\r\n\r\nA l'R2 no circulaven els reforços entre Granollers i Gavà. Poc abans de les 7.30 hores, Renfe ha informat que les circulacions s'anaven restablint progressivament, tot i que es faran supressions puntuals fins a la recuperació total del servei.\r\n