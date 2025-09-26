26 de setembre de 2025

Societat

Restablerta la circulació de l'R1 i l'R2 després d'una avaria d'un tren al Clot

  • Una usuària de Rodalies, en una estació.

Publicat el 26 de setembre de 2025 a les 08:06

La circulació a l'R1 i l'R2 ha quedat restablerta abans de les 7.30 hores després que s'hagi retirat un tren que va quedar avariat dijous a la nit a Clot Aragó, segons ha informat Renfe. A conseqüència d'aquesta incidència, s'havia restringit la circulació a l'R1 a un tren per hora i sentit entre l'Hospitalet i Blanes, i els trens d'entrada a Barcelona eren desviats per Passeig de Gràcia.

A l'R2 no circulaven els reforços entre Granollers i Gavà. Poc abans de les 7.30 hores, Renfe ha informat que les circulacions s'anaven restablint progressivament, tot i que es faran supressions puntuals fins a la recuperació total del servei.

