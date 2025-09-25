Què fer aquest cap de setmana a Barcelona i Catalunya: 27 i 28 de setembre

En un tancar i obrir d'ulls, ja ha arribat oficialment la tardor. L'últim cap de setmana de setembre, però, és ben ple de plans per no quedar-se a casa. Des de Nació hem preparat un llistat d'opcions lúdiques i culturals per a aquest dissabte i diumenge per a tots els gustos i edats.
La Mercè 2025
Des d'aquest passat dimarts i fins al diumenge, Barcelona està de festa major. La Mercè 2025 s'omple de música, foc, cultura popular i gastronomia. A més, aquest divendres pots gaudir de nombrosos concerts gratuïts, com ara el de Mushkaa, Rigoberta Bandini, Buhos, Ginestà, i el dissabte, els de Mama Dousha, Dr. Prats, The Tyets o 31 FAM. Aquí podeu consultar tots els concerts i els cinc imprescindibles.
Anar a veure el Piromusical de la Mercè
Un dels esdeveniments imprescindibles de les festes de la Mercè és el Piromusical del diumenge. Enguany, els encarregats d'escollir la selecció musical de l'espectacle seran els germans David i José Muñoz, més coneguts com a Estopa. Com a novetat, en el marc d'aquesta cloenda s'estrenarà una nova cançó dels mateixos Estopa i The Tyets. A més, la Font Màgica de Montjuïc ja torna a estar en marxa després de tres anys sense activitat a causa de la sequera, de manera que aquest diumenge l'aigua també formarà part de l'espectacle de so i llum.
La Setmana del Llibre en Català
La setmana dels amants de la literatura i la llengua està a punt d'acabar. Aquest diumenge serà l'últim dia que es podrà anar a passejar per la Setmana del Llibre en Català, que està ubicada al passeig de Lluís Companys de Barcelona. No perdeu l'oportunitat de treure el cap als més de 300 expositors que hi ha entre segells editorials, llibreries i entitats. Tot el que heu de saber, aquí.
Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern
Llibres i més llibres. Aquesta setmana a Barcelona també es pot visitar la Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern, al passeig de Gràcia. En aquesta fira, que aquest any fa 70 anys, es poden trobar autèntiques relíquies: llibres de segona mà o descatalogats, joies bibliogràfiques, còmics i llibres il·lustrats, entre d'altres.
Amb criatures
Aquest cap de setmana també hi ha diverses opcions de plans per fer en família. A Ripoll, l'Inspira Festival busca posar a l'abast de tothom la cultura i les arts escèniques i mostrar les diversitats dalt de l'escenari. D'altra banda, s'estrenen als cinemes de Catalunya dues pel·lícules que ben segur agradaran als més petits de casa: El tresor de Barracuda i Un vaixell al jardí. I, a Tarragona, la Nit Europea de la Recerca és un esdeveniment públic dedicat a la divulgació de la ciència que dona a conèixer la recerca i la innovació de manera amena i participativa. Tots els plans en família aquí.
Fires i mercats de bolets al Berguedà
El Berguedà viu l'últim cap de setmana de setembre amb propostes culturals, d'oci i divulgatives. La tardor mostra tot el seu potencial a la Pobla de Lillet, que celebra una de les fires temàtiques del bolet a la comarca. Berga explora la ciència, l'arquitectura i la llengua, amb diferents activitats. I per actes més lúdics, hi ha diferents accions al Baix Berguedà. Tots els detalls aquí.
Màgia i Playmobil a Manresa
Aquest dissabte, 27 de setembre, Manresa acollirà la 6a edició del Festival Màgic, un projecte nascut amb l'objectiu de promoure el món de la màgia i contribuir a la dinamització comercial del centre. També a Manresa, aquest cap de setmana es pot visitar la Fira de Playmobils al Museu de l'Aigua i el Tèxtil. Els visitants podran gaudir de deu diorames creats per l'associació Click & Clack, entre ells un dedicat al Miracle de la Misteriosa Llum.